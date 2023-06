Finale, cambia la viabilità intorno a piazzale Vuillermin: ecco le modifiche

Cambia la viabilità nel ponente di Finalmarina. Dopo la rimozione dell'accesso controllato dei mezzi con sbarra mobile, oggetto delle modifiche è ancora una volta il parcheggio di Piazzale Vuillermin.

Dopo le asfaltature e la tracciatura della segnaletica orizzontale e degli stalli per la sosta, sono infatti entrati in vigore tre nuovi sensi unici che riguarderanno il flusso veicolare tra il piazzale affianco alla caserma della Guardia di Finanza e l'area di sosta di via del Pora.

La nuova viabilità prevede un ingresso unico per entrambe le aree dal tratto a mare di via del Pora dove si potrà poi proseguire sulla via stessa risbucando a monte di essa, all'inizio di via Saccone, oppure immettersi in piazzale Vuillermin, con lo sbocco sulla parte terminale (affianco alla caserma) di via Saccone fruibile come sola uscita.