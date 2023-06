"RadioCreando": successo al GIG per il workshop dedicato alla radio

Tutto esaurito al GIG per RadioCreando, un workshop targato Radio Jasper nel quale la radio, da mezzo di comunicazione generalista, diventa uno strumento di apertura mentale ed emotiva; una modalità di accesso alle proprie capacità tecniche e non tecniche nella quale il gruppo, sfruttando l'esperienza di insegnanti qualificati, cresce imparando al contempo a condividere le caratteristiche più intime di ciascuno dei partecipanti, in un contesto di evoluzione personale oltre che professionale.

I partecipanti al corso arrivano ad apprendere le basi per la creazione di una webradio e preparano lo svolgimento di un progetto finale, ovvero la messa in onda in diretta di un segmento di una trasmissione da loro stessi creata.

Il GIG, Centro “Generazioni in Gioco” è un servizio promosso dal Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze di Asl2, in collaborazione con Gruppo Redancia, Centro Scientifico Sanitario, e Società Proteo, dedicato agli under 25, dove è possibile trovare gratuitamente aiuto da parte di una équipe multidisciplinare.

Nell’ambito della progettualità finanziata con il fondo per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico del Ministero della Salute, la ASL2, a fianco di un potenziamento dell’aspetto clinico/riabilitativo e di azioni capillari di prevenzione sul territorio della Provincia, ha realizzato questo spazio dedicato agli adolescenti, innovativo e non sanitarizzato con carattere di prevenzione e prima accoglienza.

Le attività sono rivolte ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni e alle loro famiglie che possono essere inviati da altri servizi ASL, Medici di medicina generale, Pediatri, Consultori, Tribunali per i minorenni, Servizi sociali e tutela minori, Scuole, Enti di formazione, Privato sociale accreditato, Professionisti del privato, Prefettura.