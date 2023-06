Sicurezza della SS334, incontro a Stella con Anas e il Sottosegretario Rixi: "Verranno investiti diversi milioni sulla statale"

Nella serata di ieri nella sala consiliare del Comune di Stella, insieme alle amministrazioni comunali di Sassello e Pontinvrea, ai dirigenti regionali di Anas e al deputato Francesco Bruzzone, si è svolto un incontro con il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La riunione è servita per le amministrazioni per confrontarsi direttamente con il Ministero in merito alle problematiche di sicurezza stradale a cui è soggetta la SS334 da diversi anni oltre che all’aumento del traffico dei mezzi pesanti su tutta l’area della Valle dell'Erro.

"Siamo certi che dall’incontro sia uscito un confronto stimolante e rassicurante dal punto vista della messa in sicurezza della strada statale della Valle Erro dove ci sono stati sottoposti da parte di Anas gli svariati milioni di euro che entreranno in gioco da qui in avanti per finire i cantieri oggi aperti e continuare il lavoro di messa in sicurezza del tratto stellese" dicono dal Comune di Stella.

Per quanto riguarda i cantieri presenti sul tratto di Stella, in conclusione vi è il cantiere al km13+600, mentre in fase di partenza imminente due lavorazioni: quella sul ponte Santa Giustina (dopo il vincolo della Soprintendenza è nelle fasi finali una partita che dura da più di dieci anni) dov'è in fase di ultimazione del progetto esecutivo, e quello al km 7+400, 1 km prima del centro abitato di San Giovanni arrivando dalla riviera, che vedrà l’inizio lavori entro la fine dell’estate 2023.