Allarme siccità, l'ordinanza del sindaco di Mioglia: acqua potabile solo per usi domestici

Vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di giardini, orti e campi, il lavaggio delle autovetture, il riempimento delle piscine e usi simili. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Mioglia Livio Gandoglia.

La risorsa idrica quindi, dovrà essere riservata al solo uso potabile e domestico. L'obiettivo è contrastare gli effetti della siccità, nonché tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo oramai prossimo.

"Per quanto riguarda le piscine il riempimento non dovrà essere eseguito con acqua proveniente dal civico acquedotto. In caso di controlli potrà essere richiesta la presentazione della fattura di acquisto della risorsa idrica", si legge sull'ordinanza.

Anche a Sassello in base al regolamento civico dell'acquedotto (art.4) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato il riempimento delle piscine sul territorio comunale con l'acqua proveniente dal civico acquedotto.