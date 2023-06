Frasi contro la dirigente scolastica, insegnante del liceo di Savona si scusa con una lettera: "Non volevano essere offensive o diffamatorie"

Le lettere di scuse dopo una querela e un procedimento giudiziario attualmente in corso.

Il professore Fabio Lanza ha scritto al liceo scientifico Orazio Grassi di Savona, ai genitori degli studenti della classe 3F dell'anno scolastico 2019-2020 e soprattutto alla dirigente scolastica Daniela Ferraro.

Al centro gli episodi avvenuti nell'aprile del 2020 durante una videolezione alla presenza degli studenti dell'allora 3F e dei loro genitori e della preside dell'istituto.

"Sono a formalizzare le mie più sentite e accalorate scuse per aver offeso e leso la dignità umana e professionale della dottoressa Daniela Ferraro, dirigente scolastico in servizio sia nell'anno scolastico 2019/2020 sia attualmente. In particolare, mi scuso per le affermazioni 'la nostra preside mi spiace dirlo è una persona che lavora d'impulso, prende le informazioni e poi agisce, lei agisce d'impulso, di pancia...fa delle circolari che non hanno senso come toni...e questa persona qua che ovviamente ha un'alta autostima di se stessa se sbaglia, non ammetterà mai di aver sbagliato' e 'per quanto riguarda la didattica a distanza e la valutazione, il liceo era stato lasciato privo di direttive dalla dirigente scolastica, che si sottraeva al suo dovere di fornire supporto e chiarimenti in merito', riportate in atto di querela e denuncia e in capo di imputazione all'interno del procedimento penale numero 2362/20/21 RGNR Tribunale di Savona" spiega l'insegnante nella lettera.

"Mi scuso anche per tutte le frasi contenute e riportate nella corrispondenza intercorsa nell'anno 2019/2020 tra il sottoscritto e la Dirigente Ferraro. Ho preso precisa contezza della gravità di tali affermazioni solamente grazie alle riflessioni fatte nelle more del procedimento penale al quale sono attualmente sottoposto e, pertanto, tengo a precisare che ogni mia frase e/o affermazione e/o considerazione affermata in quei contesti ed in qualunque altra precedente o successiva occasione nei confronti della Dottoressa Ferraro non voleva essere offensiva o diffamatoria - continua Fabio Lanza - Porgo, altresì, le mie più sentite scuse pubbliche anche al corpo docente presente in occasione del Consiglio di Classe del 21/04/2020, nonché ai genitori e agli alunni presenti alla videolezione del 01/04/2020, ribadendo il mio vivo dispiacere per gli accaduti e per il comportamento da me tenuto, ulteriormente lesivo dell'Istituzione Pubblica che rappresento con il mio ruolo di docente".

L'insegnante verserà anche come risarcimento l'importo di 600 euro che per volontà della dirigente, verrà impiegato per l'acquisto di materiale utile per il liceo.