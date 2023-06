Finanzieri nella sede Egea, la Procura: "Quattro indagati per false comunicazioni sociali"

Arriva una nota ufficiale da parte della Procura di Asti in merito all’attività che nella giornata di ieri, 14 giugno, ha portato i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale di Torino negli uffici del Gruppo Egea di Alba.

Dal palazzo di giustizia astigiano si spiega ora che "nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, nella giornata del 14 giugno 2023, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale, informatica e sequestro presso la sede legale e la sede amministrativa della Egea - Ente Gestione Energia Ambiente Spa, società multiservizi di Alba, holding societaria operante nei settori dell'energia e dell'ambiente".

"Nella circostanza – si aggiunge – si è altresì provveduto a notificare una 'informazione di garanzia' nei confronti di quattro soggetti, indagati per reati di false comunicazioni sociali. La documentazione contabile e societaria acquisita all'esito dell'attività, anche su supporti informatici, è al momento al vaglio degli inquirenti".

Una realtà, quella della multiservizi guidata dall’ingegner PierPaolo Carini, peraltro reduce da sofferenze finanziarie figlie delle fibrillazioni sorte sui mercati internazionali dell’energia e divenute come noto il motivo fondante della trattativa aperta da mesi per la ricerca di un socio di maggioranza.

In campo, come noto, ci sono A2A e Iren, attesi proprio nella giornata di oggi, giovedì 15 giugno, dalla scadenza del termine fissato per la presentazione di offerte finalizzate ad acquisire il 50,1% dell’azienda, atto finale di un percorso iniziato col via alla "due diligence" per la valutazione degli asset aziendali avviata nel marzo scorso col coinvolgimento del solo colosso lombardo e quindi aperto al gruppo torinese e, secondo indiscrezioni, anche a un importante fondo di investimento nazionale.

Si attende quindi conoscere se i fatti di ieri potranno aver condizionato in qualche modo la scadenza fissata per le ore 16 di oggi. Che potrebbe anche avere risvolti sulla città di Savona.

Egea Ambiente infatti, insieme a Docks Lanterna e Idealservice, fa parte delle società che andranno a costituire, dopo essersi aggiudicate il bando di gara, la Newco, Sea-S Srl, che subentrerà al 49% ad Ata per la gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti.

Nel frattempo A2A si è sfilata.

"A2A comunica che non ravvisa le condizioni per presentare alcuna offerta rispetto alla possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Egea".

Questo è quanto comunicato dal gruppo lombardo dell’energia in una nota ufficiale in merito alla trattativa in corso per l'ingresso con una quota di maggioranza nel capitale sociale della multiservizi albese.