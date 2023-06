Loano, oggi l'ultimo saluto all'albergatore Luigi "Pippo" Andina

Si svolgeranno oggi, alle ore 15.00 nella Parrocchia di San Giovanni Battista a Loano, i funerali di Luigi "Pippo" Andina, storico albergatore loanese scomparso nei giorni scorsi all'età di 75 anni.

"Ci stringiamo alla famiglia per la perdita di Luigi "Pippo" Andina, albergatore loanese proprietario dello storico Hotel Concordia, ma anche grande appassionato di basket, ex giocatore e dirigente della società Basket Club Loano - il pensiero del sindaco Luca Lettieri - Persona legata a Loano, alla sua attività alberghiera nel centro del paese condotta con sua moglie Santina e con i suoi figli Mara e Marco, giovane presidente dell'associazione Albergatori e Residence di Loano. Perdiamo uno stimato albergatore che ha accolto migliaia di affezionati clienti nel corso della sua attività e un loanese che ha trasmesso a tanti ragazzi la sua passione per il basket".

Un volto noto in tutta la comunità cittadina anche per la passione per la pallacanestro. "Partecipò attivamente alla realizzazione di quel progetto sociale-sportivo con gli amici che si incontravano nella bottega di Nardo Noberasco altro grande dirigente di quella società - ha evidenziato con un post su Facebook il consigliere comunale Emanuele Campisi - Pippo Andina lo ricordo innanzitutto come un amico di vecchia data che incontravo con piacere nelle camminate, lui sempre in compagnia con Lullo Bosio e Gino La Pira. Il ricordo di una persona gentile, corretta, un signore come si suol dire".

"Pippo" Andina lascia la moglie Santina, i figli Marco e Mara, la nuora, il genero, gli adorati nipoti Beatrice, Giorgia e Matteo, oltre ai parenti tutti.