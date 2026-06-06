Dego, il paese tappezzato di manifesti "Wanted": il ricercato compie 18 anni

C’è chi festeggia con una torta, chi con una cena tra amici e chi, per lasciare il segno, trasforma un intero paese in una sorta di set cinematografico del Far West.

A Dego sono comparsi volantini un po’ ovunque: sui cartelli stradali, sulle bacheche e in diversi punti del paese. Manifesti in stile “Wanted – Dead or Alive”, con tanto di fotografia, nome e ricompensa da 18.000 dollari. Il protagonista? Un giovane chiamato Casti.

La scena non è passata inosservata. Anzi, ha attirato sorrisi, curiosità e qualche domanda tra i residenti. Chi sarà questo misterioso ricercato? Quale crimine avrà mai commesso per meritarsi una taglia così alta?

Niente paura: secondo quanto riferito, dietro l’iniziativa non ci sarebbe alcun mistero da risolvere, ma semplicemente una goliardica trovata legata a un compleanno. E non un compleanno qualsiasi. Quello dei 18 anni.

D’altronde, in Val Bormida il passaggio alla maggiore età è quasi un rito di comunità. Gli amici si ingegnano per sorprendere il festeggiato con scherzi, striscioni e trovate originali, spesso capaci di coinvolgere un intero paese. E così, per celebrare il traguardo della maggiore età, qualcuno ha pensato bene di trasformare il neo-diciottenne nel “ricercato numero uno” di Dego.

Un’idea simpatica che ha regalato un po’ di allegria e che conferma come, da queste parti, i 18 anni siano una faccenda tremendamente seria. Talmente seria da meritare una caccia al ricercato in piena regola. Naturalmente solo per gioco.

E se doveste imbattervi in uno di quei volantini, niente allarmismi: la taglia da 18.000 dollari, con ogni probabilità, non verrà riscossa da nessuno. Anche perché il vero premio, in fondo, è arrivare ai 18 anni circondati da amici capaci di organizzare uno scherzo così memorabile.