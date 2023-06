Stop alla mala movida ad Alassio: tavola rotonda con le forze dell’ordine il 28 giugno

L’estate è appena iniziata, gli effetti di una movida “sgangherata” ad Alassio si fanno sentire, ma le forze dell’ordine, potenziate, sono già ampiamente in attività con controlli costanti sul territorio ed è stato fissato un nuovo incontro per mercoledì 28 giugno alle 15, richiesto dal Comune e appoggiato dalle associazioni di categoria alassine, per discutere il da farsi.

Purtroppo, negli ultimi giorni Alassio ha ancora visto bivacchi sulle spiagge, nei giardini pubblici, liti (anche tra donne), un accoltellamento (fortunatamente di lievissima entità), atti vandalici ai danni di attività del territorio. Insomma, la stagione è appena cominciata e le preoccupazioni che già attanagliavano cittadini ed esercenti, si fanno via via più concrete e assillanti.

Particolarmente preoccupati i gestori dei bagni marini, alcuni dei quali al mattino si ritrovano a dover ripulire da nottate di eccessi, spesso con bottiglie rotte, particolarmente pericolose per i pezzi di vetro disseminati tra la sabbia dove giocano i bambini.

Proprio a fronte dei problemi di ordine pubblico delle ultime settimane, è stato richiesta la tavola rotonda con le forze dell’ordine, in modo da attuare le attenzioni più mirate volte ad arginare le problematiche e consentire a residenti e turisti un’estate più sicura.