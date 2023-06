Vado, gattino incastrato nel vano motore di un'auto: a salvarlo i vigili del fuoco

Soccorso decisamente fuori dall'ordinario nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 giugno, per i vigili del fuoco del Comando di Savona che intorno al mezzogiorno hanno ricevuto una particolare richiesta d'aiuto.

In un'auto in sosta in via Ferraris, non lontano dal supermercato iN's, è stato rintracciati un gattino rimasto incastrato nel vano motore.

Insieme agli agenti della Polizia Municipale il pompieri hanno provveduto a liberare la bestia per affidarla quindi alle cure dell'ente dedicato alla salvaguardia degli animali per risalire a un eventuale padrone.