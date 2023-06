Gruppo Egea, nominato il super esperto chiamato a far ordine nei conti

A meno di una settimana dalla presentazione dell’istanza da parte dell’azienda è arrivata la designazione dell’esperto chiamato a gestire la procedura di composizione negoziata della crisi richiesta dal Gruppo Egea per la capogruppo Egea Spa e le controllate Egea Commerciale e Egea Pt.

La procedura è quella che l’amministratore delegato di Egea Commerciale Marco Meo e il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Egea Spa Giuseppe Rossetto avevano illustrato giovedì scorso nel corso dell’audizione da loro tenuta davanti ai componenti della 3ª commissione consiliare del Comune di Alba , primo azionista pubblico della multiservizi controllata dalla famiglia Carini con un pacchetto di azioni di poco superiore al 5%.

Non una procedura concorsuale, formalmente, ma l’individuazione di un esperto attestatore chiamato a gestire la crisi aziendale a partire dalla redazione di un piano dei pagamenti dei fornitori, dietro la guarentigia di una protezione da eventuali azioni revocatorie messe in atto dagli stessi.

Una forma di tutela utile anche a proseguire le trattative coi due soggetti – la torinese Iren e Thaleia, controllata italiana del fondo newyorkese Davidson Kempner – che alla data dello scorso 14 giugno avevano formalizzato il proprio interesse a entrare nel capitale del gruppo con una quota di controllo.



La figura scelta è quella del 67enne commercialista e revisore dei conti torinese Riccardo Ranalli, considerato uno dei massimi esperti italiani nell’ambito della crisi di impresa.



Nel suo curriculum un lunghissimo elenco di incarichi e pubblicazioni: docente del Corso della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, insegna presso le Scuole di Alta Formazione di Milano, Liguria e Toscana, Bologna, del Triveneto e alla Scuola di Alta Formazione al Management SAFM del Politecnico di Torino.



Ha ricoperto incarichi istituzionali e scientifici, tra cui quello di coordinatore della Commissione Cndcec sulla riforma della crisi d’impresa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di governance societaria, crisi d’impresa, principi contabili, valutazione di marchi e di beni immateriali, nel 2020 venne nominato membro del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la cosiddetta “fase 2” dell'emergenza legata al Covid-19 (task force Colao).



Ha rivestito e riveste cariche di sindaco e amministratore in primari gruppi bancari, in compagnie di assicurazioni, in intermediari finanziari, in imprese, anche quotate, dei settori IT, manifatturiero e dei servizi. Già amministratore indipendente dell’albese Miroglio Spa, ha ricoperto incarichi, tra gli altri, in Intesa SanPaolo Assicura, Intesa SanPaolo Vita, Intesa SanPaolo Innovation Center, Fideuram, Ativa, Superstrada Pedemontana Veneta, Sia, Autostrade Lombarde, Brebemi.



Nell’ambito della crisi d’impresa ha prestato la propria opera come attestatore di fattibilità di piani, o come advisor e redattore di piani di ristrutturazione per un lungo elenco di aziende in tutta Italia. Tra i tanti nomi, Moby, Compagnia Italiana di Navigazione, Snaidero, Stefanel, Alitalia, Piaggio Aerospace, Borsalino, Panini, Seat Pagine Gialle, Meridiana Fly, Scarpe & Scarpe, Conbipel, Gruppo Torinese Trasporti, Dierre, Parmacotto.