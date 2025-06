Il via vai di "clienti" insospettisce i residenti: "casa a luci rosse" smascherata dalla Polizia Locale

Un via vai inusuale di uomini in una zona residenziale di Albenga ha insospettito i residenti, che non hanno esitato a segnalare l’anomalia alla Polizia Locale. Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, è stato così possibile avviare un’indagine che ha condotto all’individuazione di un appartamento utilizzato da donne "transferiste del sesso", attive in varie città italiane.

L’abitazione era stata affittata con regolare contratto, trasformandola però in una sede temporanea per incontri a pagamento. L’intervento degli agenti ha permesso di interrompere l’attività e di adottare le misure necessarie per riportare ordine e legalità nel quartiere.

“Sono proprio i cittadini i primi a osservare e a cogliere segnali che talvolta sfuggono – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Vannucci –. Le loro segnalazioni sono fondamentali per consentire interventi tempestivi e mirati. La fiducia nei confronti della Polizia Locale è una risorsa preziosa per la sicurezza di tutta la comunità”.

Il caso conferma il valore della cosiddetta "vigilanza di prossimità", dove la sinergia tra istituzioni e cittadini si rivela decisiva per tutelare il decoro urbano e il rispetto delle regole.