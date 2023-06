Il Gattopardo di Luchino Visconti compie 60 e Alassio lo celebra con una mostra sul Molo Bestoso

Dopo l’apertura in musica con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, Ligyes Alassio Genova Cultura Fest prosegue in grande stile sabato 1 luglio con il taglio del nastro per una mostra unica a cielo aperto: Il Gattopardo 1963.

Esattamente 60 anni fa usciva nelle sale italiane Il Gattopardo, film capolavoro di Luchino Visconti: “E’ un'epica della storia, in cui assistiamo con i nostri occhi alle trame del cambiamento: sui campi di battaglia, nelle vie e nei salotti dove i notabili si riuniscono per decidere chi muoverà i fili del potere. Il film di Visconti è una delle più grandi esperienze visive della storia del cinema” dirà il regista americano Martin Scorsese.

Amato dal pubblico e osannato dalla critica che lo definì “un grande film che onora l’arte del cinema”, vide il coinvolgimento dei più importanti professionisti del cinema italiano come lo scenografo Mario Garbuglia e il costumista Piero Tosi. Sul set operarono anche celebri fotografi di scena che attraverso i loro scatti contribuirono al successo internazionale del film.

Tra i molti, Angelo Frontoni realizzò un reportage durante le riprese dell’iconico ballo all’interno del palazzo palermitano Valguarnera-Gangi. L’obiettivo del fotografo si sofferma sul volto degli attori, su un dettaglio o una particolare espressione; altri scatti mostrano invece il set al lavoro: le sedute al trucco di Claudia Cardinale costituiscono la firma del fotografo che traduce un semplice momento di lavorazione del film in un intenso ritratto che esalta la bellezza dell’attrice.

"Ospitare sul Molo più bello di Alassio questa mostra in onore dei 60 anni dall’uscita della pellicola di un mostro sacro del cinema come quello di Luchino Visconti mi rende felice e orgoglioso di essere sindaco di questa città - afferma Marco Melgrati - E rinnova l’amore per un regista il cui nome diedi a mio figlio quando nacque ventidue anni fa. Insieme al Museo Nazionale del Cinema siamo onorati di proseguire questa partnership in seno alla manifestazione Ligyes per uno scambio culturale che proseguirà con tante altre testimonianze artistiche per tutta la kermesse fino a dicembre".

"Il Molo Bestoso rappresenta una cornice unica per un capolavoro della cinematografia italiana che festeggia ad Alassio i suoi primi 60 anni - dichiara Igor Colombi, presidente di Gesco - Come organizzatori di Ligyes siamo felici di questa nuova mostra fotografica che anche quest’anno per tutta l’estate sarà vista da tutti i visitatori di alassio e che prosegue il gemellaggio culturale tra il nostro territorio e quello piemontese qui rappresentato dal Museo Nazionale del Cinema in qualità di curatore e proprietario di questa bellissima mostra".

"Poter ammirare questa selezione di scatti di Angelo Frontoni per il sessantesimo anniversario dall’uscita della storica pellicola di Luchino Visconti mi rende orgoglioso di rappresentare oggi il Museo Nazionale del Cinema - commenta il presidente Enzo Ghigo - Questo allestimento questa location e le musiche suonate dal maestro Andrea Pagàni rappresentano oggi una cornice unica per rendere omaggio a una indimenticabile pellicola cinematografica italiana quale fu Il Gattopardo".