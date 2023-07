Perché il montascale per disabili cambia la vita

I disabili si collocano tra le fasce di popolazione la cui vita cambia dopo l’acquisto di un montascale. Il motivo è da ricondurre alle opportunità e al funzionamento di questi strumenti nella vita di tutti i giorni. Prima di proseguire con l’acquisto è fondamentale apprendere ogni curiosità relativa al montascale: essere informati in maniera chiara e completa costituisce un vantaggio per una scelta più consapevole. I dispositivi per superare le barriere architettoniche si dimostrano sempre più intuitivi e facili da mettere in funzione. Il loro scopo primario è quello di agevolare la quotidianità di un individuo disabile, che dunque potrà approfittare appieno delle loro funzionalità anche in presenza di una disabilità grave. Facciamo chiarezza sulle dinamiche legate alla presenza del montascale in casa e sul perché la sua installazione può realmente cambiare la vita.





Che cos’è un montascale per disabili

Salire e scendere ogni rampa con la massima comodità e in tutta sicurezza. Per chi soffre di mobilità ridotta, anche un’azione così apparentemente semplice può rivelarsi un incubo. Il montascale per disabili permette infatti di superare qualsiasi barriera architettonica negli edifici. È appropriato sia per chi abita in condominio, sia nelle scale interne di un appartamento. Grazie al funzionamento del binario laterale, l’apparecchio è in grado di accompagnare verso ogni destinazione, anche lungo scale molto alte e ripide. Una vera e propria manna dal cielo per chi soffre di disabilità fisiche, di lieve o grave entità. Gli individui disabili, in particolare, possono optare per un modello a piattaforma, abile a trasportare chi ricorre ad una carrozzina a ruote per spostarsi. Il montascale dona dunque una nuova possibilità, quella di rendere nuovamente alla portata spazi contrariamente inaccessibili. Il dispositivo, poi, è dotato di un’ampia portata che lo rende in grado di accogliere praticamente ogni carrozzina in commercio.





Caratteristiche del montascale per disabili

Il funzionamento alla base del montascale è studiato per offrire indipendenza a chi soffre di problemi motori. Ubicati nella parte laterale della macchina, i comandi mettono subito l’utente a proprio agio. I tasti per comandare salita e discesa smuoveranno la piattaforma verso la destinazione preferita. Per evitare movimenti fuori programma, il montascale partirà soltanto pochi secondi dopo il comando. Anche durante il tragitto, inoltre, il passeggero potrà sempre invertire la propria direzione. I modelli a piattaforma, nello specifico, sono dotati di ulteriori optional: a cominciare da barriere protettive automatiche fino ai sensori che rilevano il peso, impedendo alla piattaforma di chiudersi mentre il passeggero si trova a bordo. La piattaforma stessa è dotata di una superficie antiscivolo, che tiene ben ferma la carrozzina. In caso di ostacoli lungo il cammino, speciali sensori riconosceranno qualsiasi barriera. La piattaforma interromperà così il percorso e anticiperà l’urto. Determinati modelli, infine, possono contare su una batteria incorporata. Consumando una limitata ridotta di energia, sarà possibile mantenere attivo il montascale anche in caso di blackout. In questo modo quest’ultimo non rimarrà mai fermo nel bel mezzo delle scale o all’altezza di uno dei piani della casa.





Utilizzare il montascale: alcuni consigli

Un primo aspetto da non tralasciare riguarda l’ingombro della piattaforma nei momenti in cui non viene utilizzata. La base può essere ripiegata su sé stessa, in modo da lasciare libera la scala. Questo impedisce al montascale di recare disagio ad altri inquilini. La pedana si raccoglie su sé stessa in modo automatico, grazie ad un semplice pulsante. Un altro consiglio sta nel non lasciarsi abbattere dalle dimensioni ridotte della nostra scala, rinunciando in partenza ad installare un montascale per disabili. Esistono infatti modelli come il montascale a pedana Slim di Elelift: di uno spessore unico nel loro genere, sono poco ingombranti e progettati apposta per spazi minimi. Il suggerimento finale è quello di affidarsi alla preparazione di una valida assistenza clienti. Si tratta di un passaggio chiave soprattutto nella prima fase, quando si è poco esperti e si necessita di servizi come il consulto gratuito dei tecnici e un sopralluogo senza impegno.