L'ultimo saluto di Celle al suo storico sindaco Renato Zunino: "Non ti dimenticheremo" (FOTO E VIDEO)

Un ultimo saluto per salutare e dire grazie ad un Sindaco che ha fatto la storia non solo di Celle ma di tutta la provincia.

In tantissimi hanno voluto rendere omaggio nella sala consiliare del Comune di Celle a Renato Zunino, scomparso all'età di 75 anni.

Molta commozione tra i diversi sindaci presenti, l'Anpi di cui era presidente della sezione cellese e provinciale, le associazioni e i cittadini che si sono stretti intorno alla famiglia, alla moglie Giulia e ai figli Valerio e Flavia.

Zunino è stato una pietra miliare non solo nel mondo politico con i suoi 6 mandati da primo cittadino ed esponente prima del Pci e poi successivamente nel Pds e nel Pd, ma anche nell'associazionismo facendo rinascere nel 2019 la sezione Anpi di Celle, diventando poi presidente provinciale nel 2022.

Ad intervenire durante il funerale civile, il sindaco Marco Beltrame, l'Anpi cellese e regionale e l'ex deputato del Pd Franco Vazio. "Lo ricordo come una persona buona, generosa, tenace. Era un uomo che non faceva compromessi e in ogni scelta della sua vita aveva i suoi ideali - ha detto Vazio - È stato Sindaco di tutti, non solo di chi lo aveva votato ma anche di chi non lo aveva scelto, i suoi avversari. Ha saputo guardare in grande per Celle e nel levante della nostra provincia".

"Mi piace ricordarti, Renato, per la tua grande umanità nei confronti degli ultimi e dei umili. Il tuo modo semplice e spontaneo di comportarti che mai metteva in difficoltà ed un enorme rispetto delle istituzioni - conclude l'ex onorevole del Partito Democratico - Le tue parole, la tua permanente disponibilità, la tua tenacia e i tuoi insegnamenti sono impressi nelle pietre della nostra terra. Ciao Renato non ti dimenticheremo".

Il corteo funebre ha attraversato via Colla e si è fermato davanti alla Società Mutuo Soccorso sede dell'Anpi Fratelli Figuccio. Al canto di "Bella Ciao", salutato anche dai bimbi delle scuole, il cordoglio delle bandiere per dire grazie ad una persona che ha fatto tanto per il suo Comune.