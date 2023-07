Cengio vince il premio "Piccolo Comune Amico" per la zucca di Rocchetta, vera eccellenza agroalimentare

Cengio, un piccolo comune della Val Bormida con meno di 5 mila abitanti, si è aggiudicato il prestigioso premio "Piccolo Comune Amico" nella categoria Agroalimentare. Il premio, organizzato da Il Codacons, assieme a numerose istituzioni e enti, ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e valorizzare le eccellenze dei comuni italiani di dimensioni ridotte.

La candidatura di Cengio si è focalizzata sulla Zucca di Rocchetta, una cucurbita unica nel suo genere, che ha ottenuto una carta di identità a garanzia della piena tracciabilità. Questa squisita zucca, apprezzata anche da rinomati chef, rappresenta la biodiversità del territorio e ha suscitato l'interesse e il consenso di un ampio pubblico.

Cengio ha dovuto affrontare una forte competizione, con ben 510 comuni italiani candidati, ognuno con le proprie eccellenze e feste di rilevanza. Tuttavia, grazie alla lungimiranza degli amministratori comunali e all'impegno del sindaco Francesco Dotta, la candidatura ha raccolto un consenso diffuso a livello provinciale e regionale.

La Zucca di Rocchetta è coltivata e trasformata con cura dall'Associazione Produttori e Trasformatori di Cengio, costituita nel 2007 con specifici statuti e disciplinari di produzione e trasformazione. La raccolta avviene a fine settembre-inizio ottobre, utilizzando zucche della produzione dell'anno precedente per garantire un uso di qualità in cucina. La zucca può essere conservata per un periodo molto lungo, da 13 a 18 mesi, e viene impiegata in diverse preparazioni culinarie, come zuppe, risotti, confetture, mostarde e candite.

La manifestazione annuale "ZuccaInPiazza", che si tiene a Cengio ogni terza domenica di ottobre dal 2005, ha contribuito a far conoscere questa eccellenza al di là dei confini provinciali e regionali. Attorno alle zucche, vengono promossi anche altri prodotti di eccellenza del territorio, valorizzando così la storia e le tradizioni locali.

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 12 luglio a Roma, presso Palazzo Rospigliosi. Il premio sarà ritirato da vice sindaco di Cengio, Gianfranco Bosetti. I comuni vincitori, insieme ai loro prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati attraverso una mappa interattiva e campagne promozionali diffuse dai partner del progetto. Questo contribuirà a far conoscere le eccellenze vincitrici in tutto il mondo, offrendo un'opportunità unica di visibilità e valorizzazione.