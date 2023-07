Da Savona ad Assisi in bicicletta per sensibilizzare la donazione di organi, stasera la cena di "bentornati"

Franco Di Murro, Dino Canepa e Luigi Borini, tre volontari dell'Associazione Italiana Donatori di Organi (Aido), hanno portato a termine il tour in bicicletta che li ha portati da Savona all'incantevole città di Assisi. Non è stata una semplice avventura, bensì un'impresa "per una buona causa", finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'importanza della donazione degli organi.

Il loro scopo principale era quello di commemorare il decimo anniversario del 13 agosto del 2013, giorno in cui Franco Di Murro ricevette un trapianto di fegato che gli salvò la vita. Proprio per questo motivo, Di Murro ha persuaso i suoi amici del gruppo ciclistico San-na Bike a seguirlo in questa avventura di grande impatto emotivo.



Alla fine della loro "impresa", i nostri ciclisti sono giunti ad Assisi dove hanno incontrato i rappresentanti dell'Aido della provincia. Insieme, hanno partecipato ad una funzione religiosa nella basilica del Santo e hanno accolto l'opportunità di festeggiare il decimo anniversario. In tal occasione, i rappresentanti Aido di Perugia hanno regalato a Di Murro una targa in riconoscimento del suo fondamentale impegno per la sensibilizzazione in merito alla donazione degli organi.



Ancora una volta, questo evento dimostra come la disponibilità alla donazione possa fare la differenza per la vita delle persone in modo tangibile e positivo (senza il trapianto ora Franco non sarebbe qui a raccontarci cosa ha fatto insieme a Dino e Luigi). È fondamentale che la comunità non dimentichi l'importanza della donazione di organi, e che ci si impegni nella sensibilizzazione di questo messaggio. Vorrei quindi ringraziare di cuore Franco Di Murro, Dino Canepa, Luigi Borini per aver lanciato con così tanto impegno e passione questo messaggio di grande importanza.

Stasera, martedì 11 luglio, si terrà la cena di "bentornati", durante la quale si parlerà ulteriormente dell'avventura, dell'Aido e della donazione di organi. L'evento si svolgerà presso il pub birreria iBirrattieri di Savona e sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, non solo ai soci e ai volontari dell'Aido. Se interessati alla partecipazione, telefonare al 389 0466 888 entro le ore 13:00 di oggi. La cena inizierà alle ore 19:30.