Finale, in scena “La buona novella” ai Chiostri di Santa Caterina

Un controllo medico imprevisto non consente a David Riondino di essere presente oggi a Finale Ligure, ma lo spettacolo “La buona novella” di Fabrizio De André, in programma ai Chiostri di Santa Caterina questa sera, 11 luglio, alle 21 andrà comunque in scena, con i numerosi musicisti che ne fanno parte.

Nella prospettiva del teatro di comunità, praticata da diversi anni da Teatro Pubblico Ligure, sono state coinvolte nel progetto due compagini artistiche attive nel Finalese, inserite nel progetto con un breve percorso di prove e preparazione coordinato da Fabio Battistelli, ideatore dello spettacolo insieme allo stesso Riondino.

Saliranno sul palco la cantante Sara Jane Ceccarelli, il clarinettista Fabio Battistelli, il batterista Matteo Dragoni, il chitarrista Paolo Ceccarelli, il bassista Antonio Riccardini, la BRG Orchestra della Società Filarmonica di Finalborgo diretta da Marco Bartoletti e il Coro dell’Accademia Musicale del Finale diretto da Mattia Pelosi. Gli arrangiamenti sono firmati da Marco Pontini.

L’ingresso è libero. Teatro Pubblico Ligure si scusa per l’imprevisto non dipendente dalla sua volontà né da quella di David Riondino, a cui va un augurio di pronta ripresa.