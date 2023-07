Obiettivo diventare un Comune "rifiuti free": a Borgio Verezzi due incontri informativi con SAT e e amministrazione

SAT Servizi Ambientali e Comune di Borgio Verezzi invitano la cittadinanza agli incontri informativi sul nuovo sistema di gestione e raccolta dei rifiuti per un corretto conferimento da parte dell’utenza. Due gli appuntamenti previsti: il 13 luglio e l’8 agosto presso la sala consiliare del Palazzo comunale, entrambi alle ore 21.00.

Gli argomenti trattati consentiranno di apprendere nuove regole per rendere migliore la raccolta differenziata, rispettando l’igiene ambientale e il decoro urbano della propria comunità. Il doppio incontro per i cittadini di Borgio Verezzi, oltre a rappresentanti dell’amministrazione comunale, vedrà la presenza di personale specializzato di SAT per illustrare le specifiche del caso riguardanti il tema dei rifiuti.

Si ricorda, inoltre, che dal prossimo 15 luglio 2023, il Centro di Raccolta (CdR) per il conferimento dei rifiuti si sposta in via Lodi, presso la località Scarincio, (ponte autostrada confine Pietra Ligure) nel territorio comunale di Giustenice. Sarà accessibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00.

Il CdR rappresenta il nuovo hub di riferimento realizzato da SAT per l’utenza di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Giustenice (per l’accesso occorre essere muniti di carta d’identità e codice fiscale o di un avviso di pagamento della tassa rifiuti - l’intestazione, non il pagamento).

Dunque per SAT, un’altra iniziativa di ristrutturazione e ammodernamento, con impianti aggiornati in grado di assicurare al territorio e all’utenza servizi più moderni, funzionali e accessibili garantendo procedure che garantiscano il più possibile l’efficienza e la tutela dell’ambiente.

Per altre informazioni è disponibile la pagina sul sito SAT per gli utenti di Borgio Verezzi (clicca QUI) dove è possibile consultare anche una mappa interattiva che guiderà l’utenza al nuovo CdR. È disponibile inoltre per altre info il numero verde SAT 800.960960 oltre ai social media di SAT.