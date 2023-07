Savona, un point informativo sul recupero di Palazzo della Rovere organizzato dai cittadini

Si chiama “Futura cantiere plurale” l'evento di presentazione del punto di incontro e informativo che verrà inaugurato domani pomeriggio alle 18, dall'ex Ica el complesso di Palazzo della Rovere, nella parte che si affaccia sulla piazza del Duomo. “Futura cantiere plurale” è anche il momento conclusivo del processo di partecipazione e un primo punto d'arrivo nato dal percorso partecipativo dedicato al recupero degli spazi pubblici di Palazzo Della Rovere che vedrà l'avvio delle iniziative organizzate dai cittadini attivi.

"Il percorso di partecipazione per la valorizzazione di Palazzo della Rovere termina con un nuovo inizio- spiega il sindaco Marco Russo -: l'apertura di uno spazio (anche fisico) che per i 3 anni di cantiere accompagnerà il confronto e l'incontro dei cittadini sul nuovo polo culturale e la biblioteca. Il nome di questo spazio è 'Futura cantiere plurale', si trova a Palazzo della Rovere, entrata lato Duomo".

Per “Futura cantiere plurale” sono stati costituiti due gruppi, uno di persone più giovani ed uno di “senior”, che si alterneranno per fornire informazioni sul progetto di recupero dell'antico complesso, organizzare visite guidate al suo interno e illustrare ai cittadini quale e come sarà l'evoluzione di Palazzo Della Rovere con l'avvio dei lavori di restauro e recupero. “Il 'cantiere plurale' resta aperto con i volontari che hanno seguito il percorso partecipativo, 300 persone, - spiega l'assessore Gabriella Branca – per dare informazioni sui lavori. Ma è soprattutto la prosecuzione di un importante percorso avviato in collaborazione con la cittadinanza”.

Questo il programma di domani che sarà dalle 18 alle 22 nello spazio di Palazzo Della Rovere e al suo esterno. Dalle 18 alle 19 negli spazi aperti del complesso ci sarà l'evento “Presentiamo alla città Palazzo Della Rovere”. All'esterno, nella piazza del Duomo dalle 19 alle 20 presentazione del progetto Futura, dalle 19 alle 21 “Biblioteca vivente- Format del Consiglio d'Europa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalle 19 alle 21 informazioni sul palazzo e dalle 19 alle 21,30 dj set.