Lutto ad Albenga: si è spento il dottor Antonio “Nini” Villa

All’età di 82 anni, si è spento il dottor Antonio “Nini” Villa, medico stimato presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

"Antonio Villa era un grande amico di mio padre – commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Hanno lavorato tanto insieme in ospedale ed io ancora ricordo quando, da giovane medico, lo chiamavo come consulente in pronto soccorso e ogni volta che arrivava portava oltre alla sua professionalità una simpatia unica che coinvolgeva tutti”.

“Il rapporto che aveva con i pazienti era di grande fiducia e amicizia, cosa che oggi a volte purtroppo manca. Se ne va una parte importante della mia vita non solo professionale - conclude il messaggio addolorato del primo cittadino ingauno -. Ciao Nini".

Il dottor Villa lascia la moglie Marina e i figli Manuel e Francesca. Giovedì 13 luglio alle 18 verrà recitato il Santo Rosario, mentre i funerali si terranno venerdì 14 luglio alle 11 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga.