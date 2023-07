Savona, al Santuario una serata sul "Senso della Vista"

Continuano con successo le serate del progetto culturale "Autori in mostra" del Santuario Nostra Signora di Misericordia a Savona, in collaborazione con la Libreria Paoline. Lunedì 17 luglio scopriremo il "Senso della Vista", la capacità di vedere la realtà con i nostri occhi sapendo che spesso il pregiudizio impedisce una visione oggettiva.

Ci sono persone, come gli emigranti, che "vedono oltre" la loro realtà quotidiana, sono attratti da un sogno che possono solo immaginare e hanno il coraggio di lasciare le proprie sicurezze e partire. Maestri di lungimiranza sono anche i poeti, che sanno mostrarci ciò che solo l'anima vede. Maestri lo sono anche tutti coloro che, come operatori di bene, nel loro agire mostrano di credere in ciò che non si vede.