Diocesi Savona-Noli: il pop, rock e blues dei Raw Mint in piazza del Duomo

Giovedì 13 luglio alle ore 21:30 in piazza del Duomo i Raw Mint si esibiranno in un concerto di musica pop, rock e blues organizzato dal Complesso Museale della Cattedrale nell'ambito del Savona Downtown Music Festival (i "giovedì di luglio"). Lo spettacolo fa parte del progetto del complesso museale sull'accessibilità degli spazi artistici a giovani in formazione e sull'importanza del sostegno alla cultura musicale prodotta dalle realtà del territorio.