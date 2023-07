Raffica di furti di attrezzature agricole a Quiliano: il sindaco Isetta scrive al Prefetto

Il sindaco di Quiliano Nicola Isetta ha scritto al Prefetto chiedendo uno sforzo integrato delle forze dell'ordine per un ulteriore supporto per la fase repressiva oltre ad un'attenzione ai progetti, percorsi che il comune ha presentato per ampliare il sistema di videosorveglianza.

Questi i temi trattati in una missiva inviata dal primo cittadino dopo la raffica di furti avvenuti nei giorni scorsi nelle aziende agricole e in terreni di privati nella zona del cimitero in via XXV Aprile a Valleggia.

Erano stati infatti spaccati lo scorso 2 luglio lucchetti e serrature ed erano stati rubati diversi mezzi e attrezzi agricoli e oltre ai furti i ladri avrebbero anche danneggiato delle baracche e dei cancelli con un furgone. Negli ultimi giorni sono state anche portate via tre moto e circa due settimane fa i malviventi avevano colpito anche nella frazione dei Tecci.

I furti sarebbero stati denunciati ai carabinieri e sarebbero ancora in corso le indagini.