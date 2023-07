Savona, al via i “cantieri" dei gruppi di quartiere che collaboreranno con il Comune

Sette "gruppi di lavoro" per rappresentare diciassette zone della città: sono il gruppo Centro città (Darsena, Prolungamento, centro ottocentesco e centro storico); Villetta e Valloria; Villapiana (La Rusca); Lavagnola (Santuario, Marmorassi e Montemoro); Fornaci, Zinola, Legino (area 167); Oltreletimbro (Santa Rita, san Michele e piazza Martiri); ponente nord (Chiavella, Fontanassa, Mongrifone, zona collinare).

Ieri sera nel cortile del Cpia è stato presentato il progetto "Cantieri nei quartieri" con il sindaco Marco Russo, e gli assessori Gabriella Branca e Roberto Viaggi. Si è discusso dell'assetto dei gruppi di quartiere, che saranno composti da cittadini volontari e collegamento tra la città e l'amministrazione. Ogni gruppo avrà un numero variabile di componenti, in base alle dimensioni dell'area rappresentata, che andrà da 4 a 12 membri per un totale che sarà da un minimo di 82 ad un massimo di 123. I gruppi di lavoro saranno presieduti da un assessore. Da luglio di quest'anno a luglio 2024 sarà organizzata una fase definita "costituente" per ipotizzare una forma organizzativa, avviare il dialogo con i territori e realizzare dal 2024 una rete organizzativa che sarà formalizzata negli atti del Comune.

Obiettivo mettere a frutto quanto fatto e discusso fino ad ora negli incontri pubblici su vari temi come, l'individuazione di quei luoghi che possono essere di riferimento per i cittadini, i punti di forza e di criticità dei quartieri sui quali lavorare, il coinvolgimento dei soggetti nel percorso di partecipazione e collaborazione con l'amministrazione. A settembre sono previste assemblee territoriali, ad ottobre l'avvio dei gruppi di lavoro, a dicembre un'assemblea plenaria. Nel 2024 sono previste altre assemblee territoriali per arrivare, a luglio del prossimo anno ad una prima verifica dei percorsi partecipativi e dei risultati.