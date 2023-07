Peste suina, a Rialto una serata informativa con gli esperti veterinari di ASL2 e Istituto Zooprofilattico

La Peste Suina Africana, la malattia virale ad elevata contagiosità e mortalità che colpisce suini domestici e cinghiali, è ormai tema di emergenza anche in Liguria.

Pur non essendo trasmissibile all’uomo, ha gravi ripercussioni socio-economiche nelle aree in cui è diffusa. Inoltre non esistendo alcun tipo di trattamento o vaccino, risulta di difficile contenimento/eradicazione.

Visto l’aumento della diffusione e l'inserimento del territorio comunale di Rialto e altri dell'entroterra finalese fra le aree soggette a restrizioni (zona soggetta a restrizione I) a far data dal 15 maggio scorso, l’Amministrazione comunale rialtese ha ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico informativo per aumentare la consapevolezza sulla tematica.

L'appuntamento è fissato per venerdì 14 luglio alle ore 20:45 presso la Sala consiliare sita in via Melogno, 43.

I relatori saranno il dottor Giuseppe Ru, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ed il dottor Marco Lovesio, direttore del dipartimento di Prevenzione e S.C. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti di Asl2.