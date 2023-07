Savona, il 18 luglio la manifestazione Cgil a difesa della Sanità, Pasa: “Si raccomanda la massima adesione”

“Manca poco, pochissimo per la manifestazione indetta dalla Cgil di Savona di domani (18 luglio, ndr) alle 17.30 in Piazza Pertini a Savona. Lanciamo ancora una volta l'invito ai cittadini, alle associazioni e soprattutto ai sindaci del territorio ( a cui abbiamo già indirizzato una lettera nei giorni scorsi ) per aderire al nostro appello e per essere presenti alla manifestazione a difesa della Sanità pubblica”. Così Andrea Pasa, segretario Cgil Savona.

“Basta lunghe liste d'attesa. Basta lunghe attese in pronto soccorso. Basta aggressioni al personale. Basta privatizzare la sanità”.

“Chiediamo invece: un piano straordinario di assunzioni; la diminuzione delle liste d'attesa; più posti letto bei reparti: più servizi e cure sul territorio per anziani, fragili e non autosufficienti; più risorse nei fondi sanitari regionali e nazionali: il ripristino delle attività ecdei servizi chiusi con il covid; Punto di primo intervento h24 a Cairo e Albenga, il punto nascite di Pietra Ligure e una discussione seria sui fondi del Pnrr”, conclude il segretario Cgil Savona Pasa.