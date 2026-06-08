Alassio accoglie “Mare Nostrum”: le sculture di Andrea Roggi protagoniste fino al 30 novembre

Sabato 6 giugno ad Alassio si è svolta l'inaugurazione dell'esposizione delle sculture Immagina un Mondo Nuovo, collocata davanti al Muretto, e L'Amore Genera Vita, installata sul Molo Bestoso, nell'ambito del progetto Mare Nostrum di Andrea Roggi, a cura della Galleria Ravagnan di Venezia, tra i partner culturali di Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest, manifestazione patrocinata dalla Regione Liguria.

Con il progetto Mare Nostrum - percorso iniziato il 27 marzo a Portofino, proseguito a Genova il 7 maggio e approdato infine ad Alassio lo scorso 6 giugno - Andrea Roggi ha portato le sue sculture lungo le coste liguri, dove il dialogo tra mare, materia e luce apre un nuovo capitolo di un percorso artistico già avviato con Terra Mater. In ogni luogo che accoglie le opere, le sculture entrano in relazione con il paesaggio e con la storia del Mediterraneo. Diventano immagini di un’umanità che da sempre guarda al mare come a un punto di partenza, a un orizzonte verso cui tendere. Il mare accoglie le forme del bronzo, che si riflettono sull’acqua e si mettono in dialogo con la luce e con l’ambiente circostante.

Nel corso della cerimonia, è stata anche svelata una piccola e pregevole opera di Andrea Roggi, con la sua firma, collocata in modo permanente sul Muretto di Alassio accanto alla celebre statua degli Innamorati.

Sono intervenuti lo scultore Andrea Roggi, Chiara Ravagnan e Carlo Ravagnan, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, Angela Berrino, presidente della Fondazione “Mario Berrino per il Muretto di Alassio”, e il presentatore di Ligyes Christian Floris. Erano altresì presenti il Capitano Alberto Nardone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio, il Luogotenente C.S. Andrea Venditto, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alassio, e il Comandante della Polizia Locale e dirigente comunale di Alassio, Francesco Parrella. Le due opere monumentali resteranno visibili ad Alassio fino al prossimo 30 novembre.