Giornata degli Oceani, Coldiretti Pesca Liguria rilancia la campagna contro gli oli esausti in mare

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Coldiretti Pesca Liguria rinnova il proprio impegno per la tutela dell'ambiente marino aderendo alla campagna nazionale Stop Food Oils and Fats in the Sea, promossa da Nuova C Plastica con il supporto dei consorzi per il recupero degli oli e dei grassi alimentari esausti.

L'iniziativa richiama l'attenzione su un problema spesso sottovalutato: lo smaltimento scorretto degli oli alimentari usati che, attraverso la rete fognaria, possono raggiungere corsi d'acqua e mare, causando danni agli ecosistemi marini.

A Calata Vignoso, nel cuore della pesca genovese, il balenottero Marino, mascotte della campagna, ha incontrato gli equipaggi di Coldiretti Pesca Liguria, che ogni giorno vivono il mare e ne osservano da vicino criticità e cambiamenti.

“La salvaguardia del mare è una responsabilità condivisa che coinvolge cittadini, imprese e operatori della pesca”, sottolineano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Sensibilizzare sul corretto smaltimento degli oli esausti significa contribuire concretamente alla tutela degli ecosistemi marini e delle attività che da essi dipendono”.

“I pescatori sono tra i primi testimoni dello stato di salute del mare”, aggiunge Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Pesca Liguria. “Per questo sosteniamo iniziative che aiutano a prevenire l'inquinamento e a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale”.

Durante l'incontro è stato inoltre donato il gioco educativo "I Guardiani del Mare – Race to 2030", pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e della tutela degli ecosistemi marini.

L'obiettivo è rafforzare nei prossimi mesi la collaborazione attraverso nuove iniziative dedicate alla sostenibilità della blue economy e alla valorizzazione del Mar Ligure, affinché ogni gesto quotidiano possa contribuire alla difesa della sua biodiversità.