Toirano, promozione delle energie rinnovabili: incarico con delega per il consigliere Roberto Bianco

Con decreto del sindaco n. 16 del 14 luglio 2023, a Toirano è stato conferito un incarico con delega al consigliere comunale Roberto Bianco al fine di promuovere idee e progetti sostenibili per lo sviluppo della comunità toiranese nel campo delle energie rinnovabili, costituzione di comunità energetiche, utilizzo delle economie green in agricoltura. Il sindaco, infatti, può avvalersi della collaborazione dei consiglieri comunali per attività di consulenza e supporto in materie di particolare interesse per la comunità amministrata.

La decisione nasce in quanto, negli ultimi anni, i Comuni sono stati coinvolti in un processo di modernizzazione e promozione dei propri territori riscoprendo i valori della solidarietà, dell'inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile; inoltre, al fine di rendere sempre più attrattivi i territori a ridosso della costa, i Comuni devono garantire servizi a costi contenuti per poter competere con le realtà di maggiori dimensioni; in particolare, dopo la crisi che ha coinvolto l'intera Europa sollevando il problema dell'approvvigionamento delle fonti energetiche, i territori stanno cercando di creare vere e proprie comunità energetiche per creare energia a basso costo, non inquinante, utilizzando le fonti energetiche derivanti dal sole e dal vento.

"Per mettere a sistema questi progetti i Comuni devono attivare procedure complesse per poter intercettare i contributi pubblici - ivi compresi quelli del PNRR - nel settore delle economie green ed efficientamento energetico, anche nel settore delle politiche agricole mediante il ricorso alle nuove tecnologie che garantiscono riduzione dei costi e aperture ai nuovi mercati.

Per tanto, come sindaco, in ragione delle specifiche competenze professionali del consigliere comunale Roberto Bianco ed a seguito dei confronti sui temi di sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili con lui condivisi, ho ritenuto opportuno conferire a Roberto un incarico in materia di promozione delle energie rinnovabili, costituzione di comunità green, elaborazione di idee e progetti per la promozione delle energie pulite e a basso costo, attività di consulenza ed informazione sulle opportunità che offre il mercato" spiega Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano.

"Con questa delega l’Amministrazione comunale toiranese aggiunge il know-how, in ambito di energie rinnovabili, ed aumenta le sue potenzialità amministrative e di governance del paese; ciò, grazie alla fattiva collaborazione ed all’esperienza professionale ed amministrativa di Roberto - aggiunge il primo cittadino - Il progetto prevede il confronto con i cittadini, gli agricoltori, le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli istituti ed Enti che offrono consulenze per l'accesso ai finanziamenti pubblici, che offrono consulenza ed assistenza per la elaborazione di progetti per lo sviluppo delle comunità energetiche. Il presente incarico costituisce una delega ad personam ed istituisce uno stretto rapporto tra e il sindaco ed il consigliere, con l’obbiettivo di realizzare la prima comunità energetica del territorio proprio nel Comune di Toirano".

"Da tempo con il sindaco abbiamo aperto un confronto collaborativo e leale e stiamo condividendo diversi progetti che lasceranno un importante segno per il futuro - dichiara il consigliere comunale Roberto Bianco - abbiamo trovato un equilibrio su molto temi, questo per il bene della comunità toiranese e del territorio.