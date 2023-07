"Il piacere dell’attesa" e "Cetra... una volta", due spettacoli in ospitalità al Festival di Borgio Verezzi

Superato un quarto del suo cammino, dopo tre Prime nazionali (La strana coppia, Stanlio&Ollio, Il malloppo) accolte con entusiasmo dal pubblico, il programma del 57° Festival di Borgio Verezzi prosegue il 18 e il 20 luglio, sempre in piazza Sant’Agostino - inizio alle 21,30 -, con due spettacoli in ospitalità, rispettivamente Il piacere dell’attesa, di e con Michele La Ginestra, e Cetra... una volta, con Stefano Fresi e i Favete Linguis, che arrivano in Liguria da Roma, dove hanno avuto un felice debutto.

Martedì sera, dunque, va in scena Il piacere dell’attesa la deliziosa commedia che La Ginestra (nel ruolo di Giacomo, giardiniere che vive nel magico regno del suo vivaio e parla con le piante) interpreta insieme a Manuela Zero (Camilla, quarantenne donna in carriera, sempre al cellulare) e Ariele Vincenti (Aldo, assistente di Giacomo, dalla placida esistenza cadenzata da ritmi di routine). La regia è di Nicola Pistoia, che spiega: “I tre universi si incontrano, si scontrano, si confrontano fino ad arrivare a una soluzione che può sembrare anacronistica“.

Giovedì sera, toccherà invece a Cetra... una volta, di Toni Fornari, autore e protagonista con Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Cristiana Polegri, quest’ultima saxofonista e vocalist. La regia è di Augusto Fornari. Lo spettacolo è un omaggio dei Favete Linguis al Quartetto Cetra, che ha accompagnato più generazioni di ascoltatori: “Non è soltanto un racconto filologico ma è anche un atto d’amore nei confronti di un gruppo storico, attraverso canzoni, sketch, parodie, gag e soprattutto leggerezza e divertimento. Un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate sulla scia di un quartetto musicale diventato leggenda”. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e che trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi, esibendosi in esilaranti parodie musicali in un gioco continuo che mescola divertimento scenico e virtuosismo vocale.

Questa sera alle 21.00 presso i Bagni Lido, in partenza la Festa di Mezza Estate, evento collaterale del Festival a cura della Compagnia del Barone Rampante. Alcuni giovani della Compagnia interpreteranno testi comici e umoristici di vari autori, da Pinter a Calvino. Info e prenotazioni presso Ufficio Festival.

Info e prevendita Festival Verezzi - Servizio di bus navetta, al costo di 1 euro a tratta, con partenza dal piazzale del Teatro Gassman alle 19,15-19,45-20,10-20,30 e ritorno dal parcheggio di piazza Gramsci, con prima corsa 10 minuti dopo la fine dello spettacolo. I biglietti (primo settore, intero 30 euro e ridotto - per over 65 e under 25 - 27€; secondo settore, intero 27€ e ridotto 25; senza distinzione di settore: ridottissimo 15€ - ragazzi fino a 11 anni - e muretti 25€) possono essere acquistati in biglietteria di viale Colombo 47, tel. 019-610167, orario 10,30-13 e 16,30-18,30 o nelle serate di rappresentazione al botteghino dalle 20,30 alle 21,45.