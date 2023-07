Loano, sul Molo Francheville un incontro formativo sulla prevenzione delle malattie cardiache

Venerdì 21 luglio alle 18 nella Piazzetta del Mare sul Molo Francheville a Marina di Loano si terrà un incontro formativo/informativo dedicato a “Prevenire, riconoscere e trattare i sintomi che possono precedere la morte cardiaca improvvisa”.

L'incontro rientra nell'ambito di “Loano Città Cardioprotetta”, l'iniziativa che si propone di dotare i luoghi pubblici, gli impianti sportivi e i luoghi di aggregazione della città di defibrillatori semi-automatici e di promuovere momenti di formazione e informazione per far comprendere la necessità di condurre stili di vita sani, specie rispetto alla prevenzione delle malattie cardio-circolatorie. Il seminario è stato organizzato dal comitato di Loano della Croce Rossa Italiana in collaborazione con Marina di Loano ed il patrocinio del comune di Loano.

Durante la serata verranno fornite utili informazioni circa le corrette abitudini alimentari da adottare, gli esami utili da fare e ogni altra cura da adottare per ridurre i rischi di tipo cardiaco.

In particolare, tra gli argomenti trattati figurano: alimentazione e stile di vita per la prevenzione; segni, sintomi ed esami; come comportarsi in caso di evento improvviso; dimostrazioni pratiche.

Durante la serata interverranno: Massimo Vecchietti, medico rianimatore; Giorgia Rossotti, dietista; istruttori della Croce Rossa Italiana esperti nelle manovre di emergenza.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede della Cri di Loano in piazza Aicardi 5, contattare il numero 019.67.75.60 o inviare una mail a loano@cri.it.