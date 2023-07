Asl2, terminati i kit per la prevenzione dei tumori del colon, utenti rimandati a casa tra le proteste

“Mi spiace i kit sono finiti, torni lunedì”.

E' la risposta che, da venerdì' scorso, si sono sentiti dire gli utenti dell'Asl che hanno ricevuto a casa la lettera dell'azienda sanitaria locale per ritirare kit per la prevenzione e diagnosi dei tumori del colon retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni dì età.

Venerdì erano una quindicina le persone che, intorno alle 9,20 si sono sentite dire che i kit erano terminati. Alcune di loro sono tornate questa mattina e sono rientrate a casa a mani vuote ancora una volta perché mancavano.

“Ci mandano la lettera a casa, ci fanno venire qui due volte e ci fanno tornare per dirci poi che i kit non ci sono – dice un utente Asl2 – ma è così che l'Asl pensa di fare prevenzione?”.

Secondo l'Asl il problema sarebbe dovuto all'azienda fornitrice che non ha ancora consegnato i kit ordinati.

“E' stato contattato per una verifica il centro prelievi di via Collodi e il laboratorio analisi di Savona, che lamenta ultimamente lamenta ritardi nei tempi di consegna da parte dell'azienda fornitrice – spiega l'Asl2 - forse per il periodo estivo. E' stato ribadito lo straordinario sforzo messo in atto dalla Direzione per stimolare l'utenza a partecipare allo screening e la conseguente necessità di provvedere in tempo utile alla consegna di materiale. Sono comunque state recuperate tre scatole di campioni che entro la fine di questa mattinata sono già a disposizione degli operatori di Via Collodi”.