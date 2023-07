Cortemilia riparte, un evento per dimenticare i danni: torna la Fiera nazionale della Nocciola (VIDEO)

Una fiera lunga nove giorni per lasciarsi alle spalle i danni del maltempo, rilanciare il comparto. Per rimettere la nocciola al centro del villaggio. E’ questo il grande obiettivo della Fiera della Nocciola di Cortemilia, che quest’anno si svolgerà tra il 19 e il 27 agosto, nel comune dell’Alta Langa.

Cortemilia, capitale della Nocciola Tonda Gentile, è stata però scossa dalla violenta grandinata che ha devastato il 70% del raccolto. “La Regione ci è stata vicina: domenica il presidente Cirio è venuto a Cortemilia, dopo l’evento meteo che ha devastato le nostre coltivazioni e aziende. Abbiamo deciso di rilanciare la fiera, aspettiamo tanto gente per rilanciare il comparto”, è il commento di Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia.

“La nocciola - ha proseguito il primo cittadino - è per noi importantissima, sia a livello economico e agricolo che industriale. Siamo il paese più importante a livello della lavorazione: dei 220.000 quintali che vengono prodotti ogni anno, buona parte viene lavorata da noi”. La fiera sarà quindi un momento importante, di riflessione e promozione del territorio.

La Regione quindi scenderà in campo a fianco della popolazione di Cortemilia, sia cittadini che agricoltori: “Abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale per attingere ai fondi dello Stato, ma con l’impegno di usare fondi regionali per stare vicini alle persone che hanno perso buona parte del raccolto o un proprio bene”, ha promesso Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Lo stanziamento? “Dipende dall’ammontare dei danni, saranno calcolati entro luglio”, ha concluso il presidente.

Con i suoi circa 2.300 abitanti, Cortemilia è uno dei centri più popolosi dell'Alta Langa e uno dei più ricchi di storia. Appartiene al circuito dei "Borghi sostenibili del Piemonte", progetto promosso dalla Regione Piemonte volto a promuovere località e destinazioni turistiche sostenibili, valorizzando e premiando le iniziative in ambito di tutela dell'ambiente e turismo responsabile, intraprese dai Comuni del territorio. “Con un aumento delle presenze di stranieri nel 2022 rispetto al 2021 - ha precisato Marco Zunino, consigliere con delega al Turismo - stiamo raggiungendo le 11mila presenze totali: numeri sempre più in crescita e sorprendenti”.

LE INTERVISTE

IL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE 2023



Aspettando la Fiera, lunedi 14 agosto dalle ore 19.00 presso il Borgo La Pieve ha inizio la passeggiata enogastronomica per le vie del Borgo.

Dalle ore 21.30 presso il Parco La Pieve, il party dedicato ai giovani con i "Tuttafuffa" che aprono il concerto World Tour 2023 degli "Eiffel 65".

Sabato 19 Agosto, alle ore 17.00 davanti al Palazzo Municipale, è prevista l'inaugurazione ufficiale della Fiera Nazionale della Nocciola.

Nel corso della serata inaugurale, si svolge la tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese. Al tempo stesso, durante la serata le piazze del paese sono animate da gruppi musicali

Alle 23.30 un meraviglioso spettacolo pirotecnico avvolge la Torre di Cortemilia.

Questo ricco sabato inaugurale si chiude in piazza Oscar Molinari con i "Solar Party System", per far ballare i giovani a partire dalla mezzanotte.

Domenica 20 agosto, i borghi di Cortemilia ospitano la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del territorio, il mercatino "ala roba veja e antica" e l'esposizione delle macchine agricole.

Alle 10.30 in Piazza Oscar Molinari si tiene il convegno "Dialoghi e sapori intorno alla nocciola". Partecipano i rappresentanti della Scuola Internazionale di Cucina Italiana (ALMA), Davide Rampello, regista, direttore artistico già conduttore della rubrica di Striscia la Notizia "Paesi e Paesaggi", Paolo Beccarelli, giornalista esperto di enogastronomia e Luciano Bertello, storico del territorio.

A mezzogiorno apre ufficialmente lo stand gastronomico "Casa Nocciola", allestito nel piazzale antistante il Convento Francescano a cura della Proloco di Cortemilia che rimarrà aperto anche durante le serate in settimana.

Nel pomeriggio, alle 15.30, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere su auto d'epoca, seguito dagli Sbandieratori e Musici "Borgo Moretta Alba", che si esibiscono con spettacolari evoluzioni dei loro colorati vessilli.

Alle 16.30 in Piazza Oscar Molinari, Show Cooking a cura dell'IISS Piera Cillario Ferrero - sede Professionale "Arte Bianca" di Neive e sede "Industria e Artigianato per il Made in Italy" di Cortemilia.

Sempre domenica 20 agosto, alle ore 19.30 apre nuovamente "Casa Nocciola", lo stand gastronomico della Proloco ed alle 21.30 "Disco inferno" in concerto.

All'interno della settimana della Fiera si svolgono altri momenti culturali, serate di danza, rappresentazioni teatrali, incontri letterari, laboratori e divertimento per bambini e naturalmente enogastronomici. Tra questi, la proiezione di "Omero non deve morire - la condizione contadina nella Langa della Malora ai tempi di Beppe Fenoglio prevista per martedì 22 agosto, una serata danzante con l'orchestra "Sonia Decastelli" e la partecipazione di Fiorenzo Tassinari al Sax mercoledì 23, una serata latino americana con la Scuola di Ballo "Esquina Caliente" di Evedy Centelles giovedì 24 e l'esibizione dei "Kinder Police" che concluderà domenica 27 agosto questa grande edizione 2023 della Fiera Nazionale della Nocciola.