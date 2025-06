Albenga, annullato lo show aereo per la Festa della Repubblica, il sindaco: "Un grande dispiacere, impossibile l'assenza di un piano B"

Il cielo di Albenga doveva tingersi di Tricolore grazie a spettacolari evoluzioni di paracadutisti e tute alari in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica. Lo show era atteso sul Lungomare Cristoforo Colombo, alla Foce, al termine della cerimonia istituzionale, per celebrare questo giorno speciale. Ma poco prima dell’evento, l’attesa si è trasformata in delusione: l'esibizione è stata annullata a causa del maltempo che ha colpito Garzigliana, in Piemonte, da dove sarebbe dovuto decollare l’aereo del Centro di Paracadutismo.

«Sono molto dispiaciuto e rammaricato – afferma il sindaco Riccardo Tomatis –. Sembra impossibile che non sia stato possibile attuare un piano B».

A spiegare quanto accaduto è Marco Bruna, presidente dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure: «Eravamo pronti, ma poco prima delle 17 il pilota ha comunicato che, viste le condizioni meteo in peggioramento, non avrebbe preso il rischio di attraversare l’Appennino. È una decisione che spetta a lui e che non può essere contestata. Purtroppo, in volo non si scherza: la sicurezza viene prima di tutto».

«Avevamo pianificato due lanci – aggiunge Bruna – il primo alle 18 e il secondo alle 18.30. I ragazzi erano già pronti a cambiarsi in aeroporto, ma quando il pilota ha detto no, non c’è stato nulla da fare».

Nessuna possibilità nemmeno di usare un altro velivolo di proprietà dello scalo villanovese: «Servono assicurazioni, autorizzazioni, piani di volo. Non è così semplice e non è assolutamente possibile rischiare».

«Ci siamo scusati con il sindaco – conclude Bruna – vedremo insieme se sarà possibile recuperare lo spettacolo il 7 o 8 giugno. Noi siamo pronti a collaborare».