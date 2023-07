Andora, casalinga "insospettabile" deteneva in casa hashish e marijuana: denunciata dai Carabinieri

Sembrava una casalinga con una vita apparentemente ordinaria, ma all’interno del suo appartamento celava una vera coltivazione di marijuana, con 7 piante alte 25 centimetri e non solo: nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Alassio, infatti, sono stati rinvenuti anche 80 grammi di hashish e 27 grammi di marijuana.

Denuncia a piede libero da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alassio, quindi, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti da parte della donna, una 48enne di Andora. Lo stupefacente è stato sequestrato e la donna denunciata all’Autorità Giudiziaria di Savona.

Gli uomini dell’Arma dall’inizio della stagione estiva hanno intensificato l’attività di controllo e monitoraggio del territorio, sia in risposta ai reati di tipo predatorio che, per quanto riguarda lo spaccio di droga, soprattutto per il grande afflusso turistico verso le località balneari della provincia.

Rimane pertanto alta l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati in materia di spaccio di stupefacenti e il quotidiano impegno nella lotta all’illegalità.