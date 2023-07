Tragedia ad Albissola Marina: 30enne ritrovato esanime in via Cilea

Dramma in via Cilea ad Albissola Marina dove questa mattina attorno alle ore 10 ha perso la vita, secondo le prime informazioni a causa di un malore improvviso, un uomo di 30 anni.

L'allarme è stato lanciato dai genitori del giovane dopo che vani erano stati i tentativi di mettersi in contatto con il figlio.

Sul posto sono giunti Vigili del fuoco, la Croce Oro Mare e l'automedica che, una volta forzata la porta dell'appartamento dove risiedeva il giovane, hanno tentato le manovre di rianimazione purtroppo senza successo.

In via Cilea sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.