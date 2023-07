Al Festival di Borgio Verezzi l'omaggio al Quartetto Cetra: il 20 luglio “Cetra... una volta”

Un gruppo vocale che per vari decenni ha segnato la storia della musica e dello televisione in Italia: e con “Cetra... una volta”, giovedì 20 luglio, alle 21,30, il 57.mo Festival di Borgio Verezzi rende omaggio al Quartetto Cetra, e lo fa con l’ospitalità dell’ormai collaudato show di cui sono protagonisti i Favete Linguis, cioè Toni Fornari, anche autore, Stefano Fresi ed Emanuela Fresi, in compagnia di Cristiana Polegri, saxofonista e vocalist. La regia è di Augusto Fornari.

Il Quartetto Cetra ha accompagnato più generazioni di ascoltatori: “Il nostro non è solo un racconto filologico ma èanche un atto d’amore nei confronti di un gruppo storico, al quale ci siamo sempre ispirati, attraverso canzoni, sketch, parodie e gags all’insegna della leggerezza e del divertimento”, spiega Augusto Fornari. Un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate sulla scia di un quartetto leggendario.

In questa rinnovata versione di uno spettacolo cult, ripresa con la bella e funzionale scenografia di Alessandro Chiti e che ha registrato a Roma due settimane di sold out, Fresi (più che mai sulla cresta), sua sorella Emanuele, Toni Fornari e sua moglie Cristiana Polegri ripercorrono il repertorio del Quartetto Cerra, riproponendone successi indimenticabili, come “Nella vecchia fattoria”, “Un bacio a mezzanotte”, “Aveva un bavero”.



INFO E PREVENDITA FESTIVAL VEREZZI - Servizio di bus navetta, al costo di 1 euro a tratta, con partenza dal piazzale del Teatro Gassman alle 19,15-19,45-20,10-20,30 e ritorno dal parcheggio di piazza Gramsci, con prima corsa 10 minuti dopo la fine dello spettacolo. I biglietti (primo settore, intero 30 euro e ridotto - per over 65 e under 25 - 27€; secondo settore, intero 27€ e ridotto 25; senza distinzione di settore: ridottissimo 15€ - ragazzi fino a 11 anni - e muretti 25€) possono essere acquistati in biglietteria di viale Colombo 47, tel. 019-610167, orario 10,30-13 e 16,30-18,30 o nelle serate di rappresentazione al botteghino dalle 20,30 alle 21,45.