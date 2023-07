Anziano cade e si infortuna sul sentiero della Caprazoppa, in azione anche l'elicottero Grifo01

Spiegamento di soccorsi nel pomeriggio tra Verezzi e Finale Ligure, sul promontorio della Caprazoppa, per un uomo anziano caduto e infortunatosi durante un'escursione sul sentiero delle Arene Candide.

A intervenire da terra sono stati i militi della Croce Bianca di Finalmarina con i Vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione finalese.

Per recuperare l'infortunato, che avrebbe riportato alcuni traumi agli arti inferiori, è stato mobilitati anche l'elisoccorso Grifo01, col quale l'uomo è stato trasportato in pronto soccorso del Santa Corona in codice giallo.