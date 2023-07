Rigassificatore, Cairo in Comune: "Sentire parlare di 'opere compensative' ci preoccupa"

"Questa mattina abbiamo depositato un'interrogazione urgente al sindaco Paolo Lambertini e alla sua giunta per conoscere le ricadute che il comune di Cairo Montenotte subirà a causa dell'installazione di un rigassificatore a Vado Ligure, opera annunciata in questi giorni dal presidente della Regione Giovanni Toti che interesserà anche diversi comuni della Val Bormida per la realizzazione della condotta".

Questa la nota diramata dai consiglieri del gruppo di opposizione Cairo in Comune Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

"E' assurdo che tutte le decisioni importanti e impattanti per i nostri territori vengano calate con arroganza dall'alto senza che i cittadini ne siano informati, se non dagli organi di stampa. Chi ci governa a tutti i livelli dovrebbe prima di tutto confrontarsi con le persone che in quei territori vivono e lavorano".

"Sentire annunciare dal presidente Toti "opere compensative" per il comune di Cairo ci preoccupa perché significa che esiste un corrispondente disagio subito dai cittadini e dal territorio", concludono la Ferrari e Nervi.