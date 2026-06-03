Savona, il M5S diviso sul campo largo: ipotesi trattativa con il Pd, ma la base spingerebbe per la corsa solitaria

Prove di campo largo a Savona, con il gruppo locale del Movimento 5 Stelle che sarebbe intenzionato a correre da solo, aprendo alle liste civiche, mentre a livello regionale si starebbe lavorando per trovare un accordo con il centrosinistra.

Secondo indiscrezioni, all'interno dei 5 Stelle è aperto il confronto per le prossime elezioni comunali, che potrebbero coincidere con le politiche in un unico appuntamento alle urne.

A livello locale, il coordinatore regionale Stefano Giordano avrebbe intenzione di replicare il "campo largo" di cui si sta parlando per le prossime politiche e già applicato in altri Comuni, compreso quello di Genova. Ma il partito di Conte dovrà arrivare a un punto di accordo con il Pd e mediare le spinte che arrivano da una buona fetta dei 5 Stelle locali, che non vanno certo in quella direzione. In più occasioni i due consiglieri comunali attualmente all'opposizione, Federico Mij e Manuel Meles, che hanno un buon seguito sul territorio, hanno pubblicamente respinto la possibilità di sostenere la ricandidatura di Marco Russo alla guida di Palazzo Sisto.

Al momento i 5 Stelle starebbero così lavorando a un documento con i punti da portare alla trattativa con il Pd, che dovrebbe tenersi a livello regionale; si tratterà di vedere se da quei punti si potrà arrivare a un compromesso e, soprattutto, se quel compromesso sarà accettato dai 5 Stelle locali, che non sarebbero intenzionati ad accettare diktat imposti dall'alto ma aperti comunque ad una trattativa.

Intanto, nelle prossime settimane sarebbe previsto un incontro a Savona con il coordinatore regionale Stefano Giordano, che potrebbe sbloccare la situazione.