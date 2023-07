Alassio, arriva il progetto "AFA - Attività fisica adattata" per l'attività fisica adattata e contro il parkinson

L’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, nella persona del presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport Roberta Zucchinetti, sostiene e patrocinerà, in collaborazione con la Società Gesco, il progetto "AFA - Attività fisica adattata", presentato dall’Asd "In Movimento".

L’AFA è il programma di attività fisica adattata a carattere ludico-ricreativo, a ridotto impegno fisico, che mira a prevenire i danni causati dalla scarsa attività motoria e indicato per specifiche alterazioni dello stato di salute.

E' rivolto alle persone di tutte le età che necessitano di adattamenti per partecipare, con pari opportunità e diritti, alle varie forme di attività motoria, al fine di favorire l’assunzione di sani stili di vita, fondamentali per maturare consapevoli scelte di salute atte a conservare l’autonomia e il benessere lungo l’intero arco di vita della persona.

Il programma è stato inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, quale obiettivo strategico, per ridurre, entro il 2030, del 15% l’inattività fisica e la sedentarietà della popolazione. Rappresenta quindi un’ottima opportunità di partecipazione e coinvolgimento orientato alla salute.

L’Afa agevola la condivisione e la comunicazione e porta ad un cambiamento in tema di salute da parte della persona che diventa attore del proprio benessere. Attraverso il movimento, qualunque sia l’ottica e la motivazione di partenza (inclusivo-sociale, di svago o di tempo libero, di sport o esercizio fisico terapeutico), la persona e i gruppi di pratica trovano occasioni di incontro, di condivisione, di gioia e di espressione in grado di realizzare un processo educativo permanente per la salute.

Per questo motivo, pensando alle persone affette da questa malattia, il Comune di Alassio, in particolare la consigliere Zucchinetti, Ge.S.Co in collaborazione col Distretto sociosanitario Albenganese e l’Asl2 Savonese e con l’ASD In Movimento, hanno deciso di attivare progetto AFA coordinato dall’Ufficio di fisioterapia domiciliare dell’Asl 2 di Albenga.

Il progetto AFA permette a tutti di partecipare ai diversi gruppi di attività fisica, sono stati identificati i corsi di alta-bassa funzione e il corso Parkinson. Ad esso vi si accede attraverso indicazione del medico di base, medico specialista o equipe di riabilitazione. Successivamente, attraverso la valutazione motoria effettuata dei fisioterapisti dell’ASL, l’utente viene indirizzato nel corso idoneo.

Programma AFA Alta e Bassa Funzione

Corsi dedicati ad utenti in condizione di salute stabili, per assenza di malattia acuta o con riduzioni della capacità funzionali a seguito di condizioni cliniche pregresse ormai stabilizzate.

Alta Funzione: designanti per la sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base.

Bassa funzione: designati per le sindromi croniche e/o disabilità con limitazione della capacità motoria.

Programma Parkinson: per utenti in fase iniziale

Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i risultati di uno studio scientifico universitario italiano che dimostra che l’attività fisica intensa rallenta l’avanzamento della malattia di Parkinson. La fisioterapia e l’esercizio fisico specifico possono essere di grande aiuto, in abbinamento alle cure farmacologiche, nel prevenire l’immobilità e la paura di cadere nei malati di Parkinson. Oltre che per migliorare il cammino, i blocchi motori, il freezing, la depressione, aiutando inoltre a prevenire l’isolamento sociale.

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che compromette il cammino, l’equilibrio, la coordinazione motoria ma anche l’umore, la digestione, la deglutizione, le vie urinarie. Colpisce circa il 2% delle persone oltre i 65 anni e in Liguria ha un’alta incidenza.

Le attività saranno condotte da Chinesiologi e Fisioterapisti, inizieranno da settembre presso il Palazzetto dello Sport “Lorenzo Ravizza” di Alassio, due incontri settimanali della durata di un’ora ciascuno.