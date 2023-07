Cessione di Piaggio Aerospace, Cisl Liguria chiede maggior coinvolgimento della componente sindacale

"L’annuncio dei commissari di aver dato l’ok a procedere a 13 soggetti interessati sui 18 presentati è da considerarsi un buon segnale dell’interesse che c’è per l’acquisizione di Piaggio AeroSpace, fa ben sperare anche il valore industriale di molti soggetti, direi uno dei fattori principali esposti dal sindacato, così come l’interezza del gruppo, e quindi degli asset industriali con l’intera occupazione, si parla anche di soggetti italiani ed europei. Ma quanti del settore?".

Ad affermarlo, in una nota, è il segretario generale di FIM Cisl Liguria Christian Venzano, dopo le ultime notizie giunte dall'industria con stabilimenti a Villanova d'Albenga e Sestri Ponente.

"I tempi sono stretti - prosegue Venzano - ma le idee devono essere chiare a tutti, soprattutto al Governo che non può e non deve sbagliare sulle valutazioni e sul coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori in questa fase delicata".