Stella, creati due nuovi parcheggi rosa per le future mamme

Da ieri a Stella sono stati posizionati due nuovi stalli rosa per le future mamme e per i genitori di bambini inferiori a due anni di età, uno posizionato dalle scuole del paese e uno vicino alla Farmacia.

"Per parcheggiare la propria auto all'interno degli stalli rosa bisogna essere o donne in gravidanza oppure genitori di bambini di età inferiore ai 2 anni. Condizioni imprescindibili che vanno segnalate tramite un apposito "permesso rosa", un foglio da esporre in auto una volta parcheggiato all'interno degli stalli rosa" dicono dal comune.