Discoteca abusiva ad Albenga: diffidato un locale in viale Che Guevara

Attività abusiva di trattenimenti danzanti tutti i giovedì sera: questa l’irregolarità che ha portato alla diffida nei confronti di un ristorante con annesso stabilimento balneare di Albenga.

Il noto locale ingauno di viale Che Guevara si è visto notificare la diffida da parte della Questura di Savona in seguito all’accertamento del 28 luglio scorso dove era stato rilevato dagli agenti della Polizia di Stato che la pista da ballo era stata ricavata nell’area destinata alla somministrazione “con l’allestimento dei luoghi tramite materiale e strumentazione tipica di una discoteca, nonché la postazione del dj-set gestita da due addetti, con circa 200 avventori, senza un formale servizio di controllo e vigilanza”, come si legge sull’atto di diffida. L’assenza della licenza prevista per tali attività era già confermata dagli accertamenti svolti preventivamente dalla Polizia locale.

Inoltre, è stata rilevata la mancata presenza dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti, la mancata esposizione delle tabelle che riportano i sintomi correlati all’abuso di alcolici, somministrazione di alcolici a minorenne.