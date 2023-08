Altare, una serata di musica e poesia in ricordo di Augusto Bormioli

Una serata di musica e poesia in ricordo di Augusto Bormioli. L'appuntamento è fissato per sabato 5 agosto, alle ore 21, presso il cinema Roma Vallechiara di Altare.

La regia dell'evento verrà curata da Alvaro Bazzano, noto per la sua sensibilità nell'incorporare elementi emozionali nelle sue opere. Il punto focale della serata sarà la lettura di poesie, presentata con passione dal gruppo artistico "La Stanza del Teatro".

Ad accompagnare questa esperienza emotiva, il presentatore Federico Mignone guiderà il pubblico attraverso le varie performance. La musica, elemento fondamentale della serata, sarà offerta dalla vibrante esibizione della band "45 Giri Live". La vocalist Sabrina Garbero, con la sua voce unica e avvolgente, regalerà ulteriori momenti di intimità.

L'evento è organizzato dalla famiglia di Augusto in collaborazione con l'associazione Culturale "ARTI e Misteri".

Fratello di Raffaello, il maestro vetrario di via Paleologo, Augusto era un artista a 360° con sperimentazioni in ogni ambito, dal vetro ovviamente, passando per la fotografia e la musica.