A Savona il convegno internazionale “Save the Green”: riconoscimenti a Lady Hanbury, Marcus Bicknell e alla famiglia Ricci per la valorizzazione del patrimonio botanico

Oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato al convegno internazionale “Save the Green”, promosso da Regione Liguria e organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury, che si è svolto nella Sala Rossa del Palazzo Civico di Savona.



L’incontro, ideato da Francesca Centurione Scotto-Boschieri, presidentessa degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, e dall’avvocato Alessandro Bartoli, storico e consigliere AGBH, ha riunito istituzioni, da Marco Russo sindaco di Savona a Denise Dardani del consolato britannico, esperti, botanici, rappresentanti del mondo accademico e professionisti del settore per una giornata di confronto dedicata alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione dei giardini storici, alle buone pratiche di sostenibilità e al ruolo del verde come elemento strategico per la crescita culturale, ambientale ed economica del territorio.



Momento centrale dell’iniziativa è stata la cerimonia di consegna da parte del presidente Bucci delle targhe della Regione Liguria a Lady Hanbury, Marcus Bicknell e alla famiglia Ricci, assegnate per il loro impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio botanico e paesaggistico.



“La Liguria possiede un patrimonio naturale straordinario: boschi, paesaggi, giardini storici e biodiversità rappresentano non solo una ricchezza ambientale, ma anche una risorsa strategica per il futuro - dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Il verde svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità dell’aria, contribuire all’assorbimento della CO₂ e rendere il nostro territorio più sostenibile e vivibile. La crescita delle nostre città deve passare dalla rigenerazione dell’esistente: costruire sul costruito, recuperare e trasformare gli edifici senza consumare nuovo territorio significa proteggere il patrimonio verde. Patrimonio che è arte, conoscenza, tecnologia e anche opportunità economica: servono competenze e nuove professionalità per tutelarlo e valorizzarlo. Per questo dobbiamo investire nei giovani e nella formazione, sostenendo percorsi come quelli dell’Istituto Marsano a Genova, affinché la passione per il verde diventi sempre più una professione e una prospettiva per il futuro”.



“È un piacere ospitare questo convegno, sia per il valore dell’iniziativa in sé, per la quale ringrazio l’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury, sia per il riconoscimento della Regione Liguria conferito a personalità importanti come Lady Hanbury, Marcus Bicknell e la famiglia Ricci - sottolinea il sindaco di Savona Marco Russo -. Affrontare oggi il tema del verde è sicuramente una necessità e richiede un cambio culturale. Per questo momenti di incontro e confronto come questo sono preziosi per tutta la comunità. Ringrazio tutti i relatori per il loro contributo e per aver arricchito questa giornata dedicata alla valorizzazione del verde, del paesaggio e del nostro patrimonio ambientale”.



Il convegno “Save the Green” ha visto la partecipazione di 23 relatori tra botanici, istituzioni, università ed esperti del settore, con approfondimenti dedicati alla conservazione della natura, ai giardini storici, alla sostenibilità e alla formazione delle nuove generazioni.



La Liguria, con circa il 74% del territorio coperto da boschi, rappresenta una delle regioni italiane con il più alto patrimonio verde in rapporto alla propria estensione. Un patrimonio che si integra con la tradizione florovivaistica della Riviera dei Fiori, eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale.



Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il progetto di marketing territoriale “English Heritage Route – La via degli inglesi”, promosso dagli Amici dei Giardini Botanici Hanbury insieme alla Regione Liguria, con l’obiettivo di creare una rete tra ville, giardini e luoghi legati alla presenza britannica in Liguria.



“Ci stiamo impegnando per creare una piattaforma di coordinamento tra pubblico e privato capace di mettere in rete competenze, realtà e progettualità diverse per promuovere e tutelare al meglio il territorio ligure - commenta Francesca Centurione Scotto-Boschieri, presidentessa Amici dei Giardini Botanici Hanbury -. La Liguria non è soltanto mare: abbiamo un patrimonio straordinario fatto di entroterra, paesaggi, giardini storici, biodiversità e una filiera del verde di grande valore che può diventare sempre più protagonista attraverso un turismo lento, culturale ed esperienziale. Inoltre, con il progetto ‘English Heritage Route – La via degli inglesi’ vogliamo valorizzare una pagina unica della storia della Liguria, creando un collegamento tra ville, giardini e luoghi che raccontano l’eredità britannica nella nostra regione. L’obiettivo è costruire un percorso riconoscibile, capace di crescere fino a diventare un modello nazionale per la valorizzazione del patrimonio storico, botanico e paesaggistico e per la creazione di nuovi itinerari di conoscenza e scoperta del territorio”.



Il percorso proseguirà con il primo Festival dedicato agli Inglesi in Liguria, in programma a Portofino il 31 luglio, 1 e 2 agosto, realizzato in collaborazione con il Comune di Portofino, l’Associazione Kores e l’Associazione Women on Sailing.





LE TARGHE DELLA REGIONE LIGURIA



- A Lady Hanbury per il suo costante impegno come Presidentessa Onoraria dell’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury e per l’opera di valorizzazione della memoria di Thomas Hanbury, filantropo e botanico che alla Mortola ha creato uno dei giardini botanici più importanti al mondo.



- Alla famiglia Ricci per il lavoro di conservazione e promozione dei giardini di Villa della Pergola ad Alassio, creati da Daniel Hanbury e oggi custoditi come patrimonio botanico e culturale di rilevanza internazionale.



- A Marcus Bicknell per il ruolo svolto nella promozione della figura di Clarence Bicknell, botanico, artista e studioso che ha lasciato in Liguria una straordinaria eredità scientifica e culturale, con importanti collezioni di erbari e disegni conservate anche presso l’Università degli Studi di Genova.