Torna Giovani senza Confini a Celle: tutti i premiati dell'edizione 2022 e 2023

Sabato 2 settembre alle ore 18, sul lungomare di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, si terrà la premiazione della 21 e 22 edizione del premio nazionale di poesia “Giovani Senza Confini”, organizzato dall’associazione culturale “Alberto Peluffo”, di cui Anna Ratto è presidente, con i patrocini dei comuni di Varazze e Celle Ligure.

Il premio nasce nell’anno 2000 per ricordare il giovane Alberto Peluffo. Ogni anno propone un tema diverso per l’elaborazione della poesia da presentare. Da diversi anni, per la scelta degli argomenti, si fa riferimento a titoli di canzoni italiane famose (“Sapore di sale”, “Acqua azzurra, acqua chiara” e altri).

Esistono due sezioni del concorso: adulti e bambini/ragazzi. In questa occasione verranno premiati i primi tre classificati di entrambe le sezioni, scelti dalla giuria.

Il fiore all’occhiello di questo premio di poesia sta nel fatto che la poesia prima classificata ed eventuali menzioni speciali, sia degli adulti che dei bambini, vengono scritte su piastrella e poste all’interno della galleria destinata al premio stesso, quindi visibili tutti i giorni dell’anno, ogni volta che ci si trova a passare in questo bellissimo angolo di Liguria. Tutte le piastrelle sono state realizzate dagli artisti Andrea e Marcello Mannuzza, della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure.

Il 2 settembre verranno premiate le poesie di due edizioni consecutive, in quanto lo scorso anno la manifestazioni non si era svolta.

Per il 2022, il tema era “Ed io avrò cura di te”; per il 2023, i poeti dovevano elaborare un testo su “Il mondo che vorrei”.

Quale sarà il tema per la prossima edizione? Verrà svelato proprio durante la premiazione del 2 settembre e da quale giorno, fino al 31 maggio 2024, ci sarà la possibilità di inviare la propria poesia. Quello di tenere segreto il nuovo tema è diventata una tradizione di “Giovani Senza Confini”, per cui i presentatori dell’evento, Stefano Pastorino e Donatella Durando, lo sveleranno ala fine della premiazione e della contemporanea posa delle nuove piastrelle, da parte dei muratori presenti.

Ecco i premiati di queste due edizioni, che porteranno a casa un bellissimo premio in ceramica, sempre realizzato dagli artisti de “Il Tondo”, confezionato in una borsina S.C.R.I.M. un modo simbolico, adottato da Giovani Senza Confini, per augurare a tutti cinque chiavi fondamentali per la vita: sorriso, curiosità, ragionamento, immaginazione e meraviglia. Al “Punto scrim” ci sarà Eleonora Caviglia. Service audio/luci a cura di Jacopo Zunino.

Per la sezione adulti del 2022, con tema Ed io avrò cura di te: terza classificata, la poesia Il mare che cura, di Nancy Condomitti; seconda classificata, la poesia Sto bene perché ci sei tu, di Mat Gala; prima classificata, la poesia Giorno dopo giorno, di Caterina Rizzo, che oltre al premio da portare a casa, ha la soddisfazione di vedere scritti i suoi versi su piastrella.

Per la sezione bambini/ragazzi del 2022, con tema Ed io avrò cura di te: terza classificata, la poesia Ed io avrò cura di te, di Gioele Giovinazzo e Guglielmo Di Caprio; seconda classificata, la poesia Avrò cura di te, di Loris Varvassore; prima classificata, con piastrella, la poesia E io avrò cura di te, di Jacopo Turano e Pietro Lanza. Per il 2022, non ci sono menzioni speciali della giuria, per entrambe le sezioni.

Per la sezione adulti del 2023, con tema Il mondo che vorrei: terza classificata, la poesia Il mondo che vorrei, di Vincenza De Ruvo; seconda classificata, la poesia Il mondo che vorrei, di Nancy Condomitti; prima classificata, la poesia Anno 2023 dopo Cristo, di Pieralba Merlo, che si potrà leggere su piastrella.

Per la sezione bambini/ragazzi del 2023, con tema Il mondo che vorrei: terza classificata, la poesia Il mondo che vorrei, di Beatrice Guastavino e Vittorio Cerruti; seconda classificata, la poesia Il mondo che vorrei, di Filippo Vallino; prima classificata, con piastrella, la poesia Un mondo perfetto, di Angelica Manzi e Beatrice Serra Di Miceli. Menzione speciale della giuria, per la sezione bambini/ragazzi, con piastrella, la poesia Il mondo che vorrei, di Lorenzo Siri e Martino Calza.

"In attesa di conoscere il tema della nuova edizione, vi invitiamo tutti a partecipare alla premiazione e posa delle piastrelle con le poesie vincitrici il 2 settembre alle ore 18 nella galleria Bouffou, del lungomare “Sandro Pertini” di Celle Ligure, nella certezza che la poesia salva il mondo" dicono gli organizzatori.