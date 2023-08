Albenga, l'amministrazione comunale incontra il nuovo CdA dell'asilo Ester Siccardi

Ieri mattina si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale di Albenga e il nuovo CdA dell’asilo Ester Siccardi.

Alla riunione hanno preso parte il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore Marta Gaia, Ivano Carrara Presidente dell’Ester Siccardi e i membri del CdA Chiara Pavesio, Francesca Damonte, Elisa Ghione e la Coordinatrice dell’asilo Elisa Esposito. Fa parte del Consiglio di Amministrazione anche Ginetta Perrone che ieri non ha potuto presenziare all'incontro.

Dopo un primo confronto è emersa innanzitutto la massima volontà delle parti di collaborare e cooperare per valorizzare sempre più quella che è una vera e propria eccellenza per Albenga.

"Massimo fiducia nel nuovo CdA - commenta il sindaco Tomatis - Ringrazio tutti i componenti per il lavoro che porteranno avanti, ancor più meritevole, considerato il carattere non remunerativo del ruolo. Quello di ieri è stato solo il primo incontro al quale vorrei ne seguissero altri per una piena condivisione di necessità e obiettivi. L’amministrazione è vicina a quella che, non ho difficoltà ad affermare, essere una delle nostre eccellenze".