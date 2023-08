Alla gogna per un piattino: boom di recensioni negative per l'osteria ligure che ha fatto pagare il sovrapprezzo

Alla gogna per un piattino. Nel giro di poche ore sono centinaia le recensioni negative che l' osteria del cavolo di Finalborgo ha collezionato su Google Maps da quando Selvaggia Lucarelli ha postato lo scontrino che indicava il sovrapprezzo di 2 euro per il piattino vuoto in cui è stato messo il piatto di trofie da condividere. Già ieri, come raccontato dal nostro giornale, decine di utenti si sono scatenati sulla pagina Instagram del locale , con commenti negativi ai piatti fotografati e postati sui social.

“Do una stella al servizio, perché non si può dare al conto. - scriveva l'utente meno di un mese fa - Prezzi sopra la media (trofie a 18€ e 8 acciughe fritte 20€) e soprattutto - mai successo prima in vita mia - ci hanno fatto pagare il 'piattino di condivisione' utilizzato per dare alla bimba di 3 anni un po’ di trofie della mamma. Chiaramente oltre ai 3 coperti giustamente conteggiati. Abbiamo speso 55€ per un primo, un secondo ed una birra (no dolci, no caffè e amari). Decisamente sopra le righe”.